УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Екатеринбурге 1 сентября после капремонта откроется школа № 69 на ул. Сакко и Ванцетти. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Алексея Орлова.

Все работы заняли чуть больше года, уточнил А. Орлов. «Здание школы 50-х годов прошлого века давно нуждалось в обновлении. Строители заменили кровлю, инженерные сети, окна, преобразили интерьеры, выполнили иные виды работ. Благодаря грамотному подходу к проектированию увеличена вместимость обеденного зала — теперь в учреждении будет осуществляться полный цикл приготовления пищи. К новому учебному году школу оснастят всем необходимым», — сообщил глава города.

Он также отметил, что развитие системы образования — один из безусловных приоритетов. С 2021 года в разных районах Екатеринбурга возведено 14 школ более чем на 12 тыс. мест. Еще одним важным событием станет завершение строительства школы № 366 на 1 тыс. 500 мест. Она также откроется для учеников и педагогов в День знаний.

В первых числах августа А. Орлов проинспектировал и оценил темпы капитального ремонта в учебных заведениях Кировского района. В частности, он посетил детскую музыкальную школу № 13 им. Дунаевского, где по муниципальному контракту стоимостью свыше 113 млн руб. подрядчик полностью обновит инженерные сети, кровлю, окна и внутреннюю отделку. Вторая школа — № 151, где ведется реконструкция корпуса для 5–11 классов.

Готовность объекта составляет около 40%. В обновленном здании появятся две спортивные зоны, расширенный пищеблок, актовый зал, современные мастерские со станками и профильные лаборатории, необходимые для школы с естественно-научным уклоном.