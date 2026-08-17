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Вчера17:45

ММК и Р7 внедрят российское офисное программное обеспечение

УрБК, Магнитогорск, 17.08.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и разработчик офисной среды для совместной работы Р7 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

В пресс-службе предприятия сообщили, основная задача соглашения — внедрение отечественного офисного программного обеспечения (ПО) в рамках программы импортозамещения ММК. Компании сформируют рабочие и экспертные группы, участники которых будут обмениваться опытом и прорабатывать вопросы внедрения российских цифровых решений. Р7 предоставит комбинату тестовые лицензии на свои продукты и доступ к интерактивным обучающим курсам.

«Переход на российское ПО сегодня — это критически важная задача для всей промышленности. Каждое внедрение такого масштаба — сложный процесс, требующий тонкой настройки под существующий ИТ-ландшафт предприятия. Сотрудничество напрямую с разработчиком дает нам неоспоримое преимущество. Мы получаем знания и экспертизу «из первых рук», что значительно повышает шансы на успех проекта и делает переход максимально комфортным для конечных пользователей», — отмечает главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Директор Р7 Евгений Шелковников отметил, что для Р7 это соглашение — новый закономерный шаг как для ведущего разработчика офисного софта и решений для совместной работы. «Мы получаем возможность масштабировать наш продукт на одном из ключевых предприятий российской экономики и укрепить свою экспертизу при работе со сложными промышленными объектами. Уверены, что сотрудничество с ММК станет ценным опытом и позволит обеспечить технологическую независимость и развитие отечественного программного обеспечения в самых разных отраслях», — сказал Е. Шелковников.

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