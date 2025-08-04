Запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук

УрБК, Москва, 04.08.2025. Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с ...04.06.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%
УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...12.05.2020 Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%
Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом ...12.05.2020 Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%
УрБК, Москва, 12.05.2020. Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению ...23.08.2012 Продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% в июле
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14% в июле 2012 ...