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Запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук

УрБК, Москва, 06.08.2025. Запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук и сейчас составляют 430-450 тыс. единиц. Об этом написал в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он подчеркнул, что июль продемонстрировал наибольшее сокращение товарных запасов за последнее время и выразил мнение, что данная динамика, вероятно, продлится и в августе.

По его словам, новых автомобилей прошлых годов выпуска у дистрибьюторов и дилеров осталось совсем немного.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 742,1 тыс. единиц.

Также отмечалось, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России в июне составила 3,2 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%.
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