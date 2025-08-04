Запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук

Материалы по теме

Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом ...

Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 64%

УрБК, Москва, 12.05.2020. Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократился на 64% по сравнению ...

Продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% в июле

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14% в июле 2012 ...