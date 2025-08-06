УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:20

Автодилеры третий месяц снижают скидки на машины в России

УрБК, Москва, 19.09.2025. Автодилеры третий месяц снижают скидки на машины в России. Средний размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, снизился с 23% до 21%. Это связано с сокращением запасов автомобилей 2024 года выпуска на складах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на исследовании «Авто.ру оценка».

Самые высокие дисконты на автомобили, 28%, в III квартале предлагают бренды Jetour и Omoda. При этом наибольшая доля акций оказалась у марок Geely и Belgee — более 96% объявлений включали уценку, тогда как меньше всего показатель у дилеров Haval — всего 82%.

Наибольший средний размер скидки на автомобили зафиксирован в Новосибирской области — 27% и в Воронежской области —25%.

Основным трендом в настоящее время в регионах является рост доли авто, продающихся по полной цене. Так, в Ростовской области каждая третья новая машина уже не имеет скидки, а в Самарской — каждая четвертая. В то же время в Санкт-Петербурге и Челябинской области таких предложений значительно меньше — всего 4% и 8% соответственно.

Авторы исследования сообщают, что на рынке новых автомобилей формируется тенденция к сокращению как размера, так и количества скидок от официальных дилеров. Это обусловлено уменьшением автомобилей прошлых годов выпуска на складах, а также пересмотром ключевой ставки рефинансирования, который, как ожидается, станет стимулом для оживления спроса со стороны потребителей.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщал, что запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук, до 430-450 тыс. единиц.
