Автодилеры третий месяц снижают скидки на машины в России

Запасы новых автомобилей у дистрибьюторов и дилеров в июле сократились на 40 тыс. штук

В России с начала года продажа китайских автомобилей с пробегом выросла на 44%

УрБК, Москва, 30.06.2025. С начала года в России было продано 93,5 тыс. штук автомобилей с пробегом китайского ...