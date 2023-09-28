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Вчера, 13:58

Новые автомобили в России за год подорожали на 8%

УрБК, Москва, 05.08.2025. Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в июне составила 3,2 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из презентации «Автостата».

Средневзвешенная стоимость поддержанных авто за отчетный период снизилась до 1,1 млн руб. (минус 4% год к году).

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов полагает, что при текущих объемах продаж автомобилей либо незначительном увеличении спроса цены на машины в России будут расти.
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