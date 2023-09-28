Новые автомобили в России за год подорожали на 8%

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В России в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые превысила 3 млн 130 тыс. руб. Об ...

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

УрБК, Москва, 28.09.2023. В России в августе 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля впервые ...

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России превысила 2,1 млн рублей

В России средневзвешенная цена легкового автомобиля в августе 2021 года достигла 2 млн 140 тыс. руб., сообщает ...

За год средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России сократилась на 1,9%

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Легковые автомобили в России в 2016 году подорожали на 15%

УрБК, Москва, 12.01.2017. В России в 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила примерно 1,4 ...