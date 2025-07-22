Кольцовские таможенники изъяли у двух пассажирок 34 килограмма бижутерии

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у двух россиянок, прилетевших из Китая в Екатеринбург транзитом через Казахстан, около 6 тыс. единиц бижутерии общим весом 34 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Сотрудники таможни получили оперативную информацию о провозе незадекларированной продукции. При осмотре ввезенных россиянками коробок таможенники нашли украшения, поделочные камни, фигурки и заготовки для изготовления бижутерии. Женщины сообщили, что товар был приобретен для коммерческой продажи.



В отношении пассажирок было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Вся продукция направлена на экспертизу.