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Кольцовские таможенники изъяли у двух пассажирок 34 килограмма бижутерии

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у двух россиянок, прилетевших из Китая в Екатеринбург транзитом через Казахстан, около 6 тыс. единиц бижутерии общим весом 34 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сотрудники таможни получили оперативную информацию о провозе незадекларированной продукции. При осмотре ввезенных россиянками коробок таможенники нашли украшения, поделочные камни, фигурки и заготовки для изготовления бижутерии. Женщины сообщили, что товар был приобретен для коммерческой продажи.

В отношении пассажирок было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Вся продукция направлена на экспертизу.
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