У пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург изъяли 15 кг незадекларированной парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Китая 190 незадекларированных правых ...06.06.2025 В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Грузия изъяли 13 кг незадекларированной обуви
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, летевшего ...25.04.2025 Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки 23 кг незадекларированной индийской косметики
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, летевшей рейсом Гоа — Екатеринбург, ...05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...06.10.2022 Таможенники изъяли у пассажира в Кольцово почти 100 флаконов незадекларированной парфюмерной продукции
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Кольцово пассажира, который незаконно пытался ...