У пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург изъяли 15 кг незадекларированной парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург 52 единицы незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 15 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



При досмотре багажа пассажира инспекторы нашли различные духи, лосьоны для тела, парфюмерные пудры, ароматизаторы и освежители воздуха. Мужчина заявил, что приобрел товар в Саудовской Аравии в подарок родственникам и якобы не был знаком с таможенными правилами.



В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Вся продукция направлена на экспертизу.