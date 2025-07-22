УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:58

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира 23 килограмма фартуков

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Баку — Екатеринбург 200 фартуков общим весом 23 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре багажа свердловчанина инспекторы нашли разноцветные клеенчатые фартуки. Мужчина заявил, что лично он не приобретал товар. По его словам, вещи попросили передать дальней родственнице в Екатеринбурге. Он также сообщил, что не был знаком с таможенными правилами.

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара, а также возможная конфискация продукции.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2025 У пассажира рейса Пекин — Екатеринбург изъяли 5 кг стоматологических товаров

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Пекин — Екатеринбург свыше 200 ...

04.07.2025 У пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург изъяли 15 кг незадекларированной парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург 52 единицы ...

26.06.2025 Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 61 кг правых ботинок

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Китая 190 незадекларированных правых ...

25.04.2025 Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки 23 кг незадекларированной индийской косметики

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, летевшей рейсом Гоа — Екатеринбург, ...

05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (189)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18