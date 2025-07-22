Кольцовские таможенники изъяли у пассажира 23 килограмма фартуков

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Баку — Екатеринбург 200 фартуков общим весом 23 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



При досмотре багажа свердловчанина инспекторы нашли разноцветные клеенчатые фартуки. Мужчина заявил, что лично он не приобретал товар. По его словам, вещи попросили передать дальней родственнице в Екатеринбурге. Он также сообщил, что не был знаком с таможенными правилами.



В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара, а также возможная конфискация продукции.