Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 61 кг правых ботинок

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Китая 190 незадекларированных правых ботинок общим весом 61 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



При досмотре багажа пассажира инспекторы нашли полупары обуви различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте. Мужчина заявил, что приобрел продукцию для дальнейшей продажи в Екатеринбурге, однако не был знаком с таможенными правилами.



В отношении гражданина Китая возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».



На данный момент проводится административное расследование. Весь товар отправили на экспертизу.