Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 61 кг правых ботинок

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у челябинца, летевшего ...02.06.2025 В Кольцово у пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе изъяли 17 кг незадекларированного нижнего белья
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у иностранного ...25.04.2025 Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки 23 кг незадекларированной индийской косметики
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, летевшей рейсом Гоа — Екатеринбург, ...20.03.2025 Кольцовские таможенники нашли у пассажирки 23 кг незадекларированных ювелирных изделий
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, вылетавшей из Екатеринбурга в Бангкок, ...12.08.2024 Кольцовские таможенники нашли у двух граждан Китая 135 незадекларированных деталей для постройки доменной печи
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали двух граждан Китая, у которых изъяли 135 ...