У пассажира рейса Пекин — Екатеринбург изъяли 5 кг стоматологических товаров

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Шарджи — Екатеринбург 52 единицы ...26.06.2025 Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 61 кг правых ботинок
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Китая 190 незадекларированных правых ...25.04.2025 Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки 23 кг незадекларированной индийской косметики
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажирки, летевшей рейсом Гоа — Екатеринбург, ...26.09.2024 В Кольцово таможенники изъяли 10 кг бижутерии и инструментов для изготовления украшений
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники изъяли 10 кг бижутерии и инструментов для изготовления ...05.07.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин незадекларированные 20 роутеров общим весом 11 кг
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Екатеринбург — Пекин ...