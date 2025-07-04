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Вчера, 13:33

У пассажира рейса Пекин — Екатеринбург изъяли 5 кг стоматологических товаров

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Кольцовские таможенники обнаружили у пассажира рейса Пекин — Екатеринбург свыше 200 единиц незадекларированных стоматологических товаров общим весом 5 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При досмотре багажа пассажира инспекторы нашли стоматологические инструменты, расходные материалы и комплекты для изготовления протезов. Мужчина заявил, что часть товаров приобрел на собственные средства для коммерческой клиники, а другую часть ему подарили для проведения рекламы. Он также сообщил, что не был знаком с таможенными правилами.

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16,2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Вся продукция направлена на экспертизу.
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