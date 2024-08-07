В Кольцово таможенники изъяли 10 кг бижутерии и инструментов для изготовления украшений

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 44,5 кг незадекларированных ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в ...30.11.2017 Таможенники в аэропорту Кольцово изъяли у мужчины 300 ювелирных украшений
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово у мужчины изъяли 300 ювелирных украшений. Об этом ...