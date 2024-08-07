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В Кольцово таможенники изъяли 10 кг бижутерии и инструментов для изготовления украшений

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники изъяли 10 кг бижутерии и инструментов для изготовления украшений. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Во время досмотра инспекторы таможни нашли у пассажира с рейса из Ташкента 4 кг украшений. Также были обнаружены инструменты для изготовления ювелирных изделий и бижутерии — скальпели, камни, зажим с рукоятью, бормашина и аппарат для плавки воска. Вес украшений и инструментария составил 10 кг. Мужчина не знал, что предметы необходимо задекларировать.

По его словам, материалы предназначались супруге, которая изготавливает украшения для продажи. В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
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