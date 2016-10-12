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Объем сделок слияний и поглощений в России во II квартале увеличился в 1,5 раза

УрБК, Москва,06.08.2025. Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в России во II квартале 2025 года составил 11,3 млрд долл. США. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель увеличился на 54%, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики связывают рост со снижением процентных ставок в экономике и отложенным спросом после спада в начале года. Еще одна причина — рост активности владельцев бизнеса после ухудшения своих финансовых показателей.

Наибольшая активность была зафиксирована в сферах транспорта (1,92 млрд долл. США), строительства (1,76 млрд) и услуг (1,71 млрд).

Крупнейшей сделкой квартала стала покупка Россельхозбанком 50% акций «Авито» за 1,2 млрд долл. США.

Также увеличилось и число трансграничных сделок. Так, «Русал» купил за 469 млн долл. глиноземное предприятии в Индии, а Veon приобрел сервис Uklon за 155 млн долл. США.
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