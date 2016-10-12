Объем сделок слияний и поглощений в России во II квартале увеличился в 1,5 раза

УрБК, Москва, 12.10.2016. Внешнеторговый оборот РФ за январь-август 2016 года сократился на 16,8% — до 334,3 млрд долл. ...23.07.2014 По итогам второго квартала доходы инвестиционных банков в России упали почти на 20%
УрБК, Москва, 23.07.2014. Доходы инвестиционных банков в России во втором квартале снизились на 18% по сравнению с 1 ...11.07.2014 ЦБ: внешний долг России в первом полугодии сократился на 1,1%
УрБК, Москва 11.07.2014. Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля уменьшился до 720,926 млрд долл. США. За первое ...14.07.2009 «РБК daily» и Альберт Кошкаров: «Кризис съел полрынка M&A»
По итогам полугодия объем сделок сократился вдвое Несмотря на некоторое оживление, которое наблюдалось на российском ...17.04.2009 Консалтинговая компания «КПМГ»: Объем рынка слияний и поглощений в 2009 году может сократиться вдвое
УрБК, Москва, 17.04.2009. Объем рынка слияний и поглощений (M&A) в 2009 году может сократиться на 50% и составит $61 ...