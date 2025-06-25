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65% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. 65% зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 1 июля 2025 года, 65% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные по соглашению сторон, — 6,1%, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 5,3%, уволенные по другим причинам — 21,4%», — говорится в сообщении.

Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 10%.
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