66% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. 65,6% зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.



«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 1 июня 2025 года, 65,6% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные по соглашению сторон, — 6,1%, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 5,4%, уволенные по другим причинам — 20,3%, ранее не работавшие граждане — 2,6%», — говорится в сообщении.



Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 10,6%.