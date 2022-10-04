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Вчера, 12:21

68% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В общей численности граждан, признанных безработными в январе 2023 года, 67,6% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 6,1%, уволенные по другим причинам — 20,1%, ранее не работавшие граждане — 6,2%», — говорится в сообщении.

Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 13,2%.

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