68% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В общей численности граждан, признанных безработными в январе 2023 года, 67,6% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 6,1%, уволенные по другим причинам — 20,1%, ранее не работавшие граждане — 6,2%», — говорится в сообщении.



Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 13,2%.