Вчера, 12:59

63% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. 62,7% зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости.

«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения по состоянию на 1 августа 2025 года, 62,7% составили граждане, уволенные по собственному желанию, граждане, уволенные по соглашению сторон, — 6,4%, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, — 5,7%, уволенные по другим причинам — 21,6%», — говорится в сообщении.

Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 9,4%.
