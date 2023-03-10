65% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. 65% зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.



«В общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, по состоянию на 1 августа 2023 года граждане, уволенные по собственному желанию, составили 65%, граждане, уволенные по соглашению сторон, — 5,7%, граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, — 5,3%, ранее не работавшие граждане — 5,6%, уволенные по другим причинам — 18,4%», — говорится в сообщении.



Доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, в общей численности безработных составила 5,2%.