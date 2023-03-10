65% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были ...04.10.2022 63% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. 63% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были ...10.06.2022 68% свердловских безработных официально были уволены по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. 68% официально зарегистрированных в Свердловской области безработных официально были ...23.03.2021 Почти 60% свердловских безработных были уволены по собственному желанию
59% свердловских безработных были уволены по собственному желанию, сообщает региональный департамент по труду и ...23.03.2021 Почти 60% свердловских безработных были уволены по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. 59% свердловских безработных были уволены по собственному желанию, сообщает ...