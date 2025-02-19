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Вчера, 12:02

Число турпоездок по России за год выросло на 6,5%

УрБК, Москва, 05.08.2025. Число турпоездок по России за пять месяцев 2025 года выросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 32 млн. Об этом рассказал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Уточняется, что иностранные граждане за отчетный период совершили 1,6 млн поездок по России. За год этот показатель вырос на 14%. Чаще всего Россию посещали туристы из стран дальнего зарубежья, в том числе из КНР, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ.

Больше всего вырос турпоток в РФ из Омана (+140%), Индонезии (+126%), Малайзии (+107%), Саудовской Аравии (+61%).
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