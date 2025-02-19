Число турпоездок по России за год выросло на 6,5%

УрБК, Москва, 19.02.2025. Число туристических поездок по России за 2024 год выросло более чем на 10% по сравнению с ...06.12.2024 Число посетивших Россию иностранных туристов в 2024 году выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. С начала года Россию посетили 3,2 млн иностранных туристов, пишет ТАСС. По словам ...07.09.2017 Король Саудовской Аравии посетит Россию
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз Аль Сауд в скором ...04.05.2017 В Саудовской Аравии скончался принц из королевской династии
В Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз в возрасте 91 года. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ...15.02.2016 Король Саудовской Аравии пока не собирается в Россию
Срок визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию не определен. Об этом сообщает ТАСС ...