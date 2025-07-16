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Число точек общепита с летними верандами в Екатеринбурге за год выросло на 40%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Число точек общественного питания с летними верандами в Екатеринбурге выросло на 39 % по сравнению с прошлым сезоном и достигло 405 единиц. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

По этому показателю уральская столица уступает только Москве (3 тыс. 339 точек), Санкт-Петербургу (1 тыс. 618), Краснодару (564), Ростову-на-Дону (451) и Казани (435).

Уточняется, что в целом во всех городах-миллионниках в этом году открылись 17 тыс. заведений с летними верандами.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 59,7 млрд руб., что на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах).
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