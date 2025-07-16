Число точек общепита с летними верандами в Екатеринбурге за год выросло на 40%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Число открытых компаний в РФ в сфере общественного питания в первом полугодии 2025 года ...10.07.2025 Число ресторанов с суши и роллами в России за год сократилось на 3%
УрБК, Москва, 10.07.2025. По итогам прошлого года число сетевых ресторанов в РФ, которые специализируются на суши и ...07.07.2025 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2025 года ...25.02.2021 В Екатеринбурге число пиццерий за год выросло на 73,8%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Екатеринбурге по состоянию на январь этого года работает 106 пиццерий. По сравнению с ...17.02.2020 В Екатеринбурге количество заведений общественного питания за год выросло на 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. Количество заведений общественного питания в Екатеринбурге с января 2019 года по январь ...