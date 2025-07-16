Число точек общепита с летними верандами в Екатеринбурге за год выросло на 40%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Число открытых компаний в РФ в сфере общественного питания в первом полугодии 2025 года ...

Число новых компаний в сфере общепита в России за год сократилось на 15%

Число ресторанов с суши и роллами в России за год сократилось на 3%

УрБК, Москва, 10.07.2025. По итогам прошлого года число сетевых ресторанов в РФ, которые специализируются на суши и ...