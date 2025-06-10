Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 16%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 46,9 млрд руб., что ...10.06.2025 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 15,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2025 ...13.05.2025 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в I квартале вырос на 16%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 34 млрд 219 млн руб., ...13.05.2025 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в I квартале вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2025 ...05.07.2021 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос на 12%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в мае 2021 года ...