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Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 59,7 млрд руб., что на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах), сообщает Свердловскстат.

В мае 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 19,2% год к году и составил 12,8 млрд руб.
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