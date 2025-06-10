Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 59,7 млрд руб., что на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах), сообщает Свердловскстат.



В мае 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 19,2% год к году и составил 12,8 млрд руб.