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Вчера, 12:56

Число новых компаний в сфере общепита в России за год сократилось на 15%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Число открытых компаний в РФ в сфере общественного питания в первом полугодии 2025 года сократилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 17,8 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус».

При этом количество закрытых организаций за аналогичный период сократилось на 7,7%, 10,4 тыс. единиц.

Аналитики связывают снижение активности рестораторов с изменением ситуации на рынке. Сейчас бизнес делает ставку не на экстенсивный рост, а на повышение маржинальности. Также рестораторы опасаются налоговых рисков (проверок и доначислений) и роста конкуренции со стороны ритейлеров, включая dark kitchen.

Напомним, что оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 59,7 млрд руб., что на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах), сообщал Свердловскстат.

В мае 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 19,2% год к году и достиг 12,8 млрд руб.
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