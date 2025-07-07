УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:45

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июне вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 71,66 млрд руб., что на 15,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах), сообщает Свердловскстат.

В июне 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 12,4% год к году и составил 11,97 млрд руб.
