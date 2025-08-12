УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:20

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июле вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июле 2025 года составил 83,85 млрд руб., что на 5,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставительных ценах), сообщает Свердловскстат.

В июле 2025 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале вырос на 15% год к году и составил 12,2 млрд руб.
