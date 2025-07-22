Рынок лизинга легковых и коммерческих авто в РФ в первом полугодии снизился на 40%

УрБК, Москва, 22.07.2025. Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,67 ...

Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии снизились на 26%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-апреле 2025 года ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

«Эксперт РА»: за 9 месяцев объем российского рынка лизинга вырос всего на 5% по сравнению с 34% в I полугодии 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2012. По оценке «Эксперт РА», объем российского рынка лизинга за 9 месяцев 2012 года вырос ...