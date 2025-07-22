УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

Рынок лизинга легковых и коммерческих авто в РФ в первом полугодии снизился на 40%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Рынок лизинга легковых и коммерческих авто в России в первом полугодии снизился на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 123,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Газпромбанк автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ, пишет ТАСС.

Согласно данным исследования, за шесть месяцев в стране было приобретено в лизинг 88,4 тыс. новых и 35,4 тыс. автомобилей с пробегом. Наибольшее снижение по сделкам в январе-июне зафиксировано в сегментах прицепов и грузовиков (-57% и -52,4% соответственно). Лизинг легковых автомобилей упал на 35%, LCV — на 27,7%, автобусов — на 16%.

По итогам июня 2025 года сокращение сделок составило 49,6% по сравнению с июнем прошлого года. Всего за месяц бизнесом было оформлено в лизинг 19,1 тыс. ед. техники, из которой 32% с пробегом и 68% новой. Сокращение сделок на первичном рынке составило 59,1%. Вторичный рынок продемонстрировал рост на 0,9%.

Отметим, что, по словам экспертов, улучшение динамики развития рынка лизинга может произойти уже в августе этого года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2025 Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей в первом полугодии снизились на 26%

УрБК, Москва, 22.07.2025. Россияне в первом полугодии 2025 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,67 ...

04.06.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-мае снизились на 28%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-апреле 2025 года ...

06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%

УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...

16.11.2012 «Эксперт РА»: за 9 месяцев объем российского рынка лизинга вырос всего на 5% по сравнению с 34% в I полугодии 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2012. По оценке «Эксперт РА», объем российского рынка лизинга за 9 месяцев 2012 года вырос ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского
Архив новостей
Август 2025 (76)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18