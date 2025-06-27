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Денис Паслер оценил ход модернизации завода минераловатных плит «Атомстройкомплекса» в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе рабочего визита в Богданович посетил завод по производству минераловатного утеплителя, который входит в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала «Атомстройкомплекс». Экскурсию по предприятию провел глава холдинга, заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев, сообщает пресс-служба «Атома».

Денис Паслер оценил ход модернизации завода минераловатных плит «Атомстройкомплекса» в Богдановиче

«Предприятие в год выпускает 40 тыс. т. продукции, необходимой для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, возведения инфраструктурных и производственных объектов. Сейчас на заводе завершается строительство второй линии, которая позволит увеличить объем производства почти вдвое — до 70 тыс. т. утеплителя в год. Работы ведутся при финансовой и экспертной поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд руб., в том числе льготный заем ФРП — 920 млн руб.», — рассказал В. Ананьев.

Денис Паслер оценил ход модернизации завода минераловатных плит «Атомстройкомплекса» в Богдановиче

На текущий момент на заводе выполнены ключевые этапы работ: готова механическая часть «холодной» зоны и обустройство печи для плавки базальта; смонтированы фильтры камеры полимеризации, обеспечивающие экологическую безопасность производства. Сейчас идет монтаж систем автоматизации, которые повысят точность контроля всех технологических процессов. Тестовые запуски оборудования строители планируют начать уже этим летом.

Запуск новой линии Богдановичского завода минераловатных плит позволит не только закрыть потребности в утеплителе в Свердловской области, но и нарастить экспортный потенциал региона, увеличив объем поставок в Среднюю Азию и Восточную Европу.

Денис Паслер оценил ход модернизации завода минераловатных плит «Атомстройкомплекса» в Богдановиче

Отметим, что входящие в структуру строительного холдинга «Атомстройкомплекс» 12 заводов, благодаря эффективному взаимодействию правительства региона с игроками строительного рынка, обеспечивают Свердловскую область основными стройматериалами.

Кроме того, работая в связке с крупным проектным институтом, эксплуатирующими службами и подрядными организациями, предприятия адаптируют свою продуктовую линейку под запросы регионального рынка, помогая обеспечивать на строительных площадках высокую производительность и эффективность работ.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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