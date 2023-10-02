«Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год

«Атомстройкомплекс» будет производить в Сысерти сварные каркасы для строительства ...29.09.2023 В Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» запустит производственную линию по сварке каркасов треугольного сечения
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. На территории кластера экопроизводства в Сысертском городском округе будет запущено ...06.09.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. «Атомстройкомплекс» запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет ...15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить вторую очередь завода по выпуску белого цемента
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. «Атомстройкомплекс» планирует построить вторую очередь завода по выпуску белого ...05.04.2021 «Атомстройкомплекс» планирует модернизировать технологические линии на заводе по производству твинблоков «Теплит»
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» рассчитывает модернизировать технологические линии на ...