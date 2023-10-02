«Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного утеплителя. В Богдановиче будет дополнительно производиться 28 тыс. т плит в год, сообщает пресс-служба холдинга.На базе Богдановичского завода минераловатных плит «Атомстройкомплекс» планирует открыть в 2024 году вторую линию производства. Минераловатные плиты используются в строительстве в качестве утеплителя зданий, а также как сырье для производства сэндвич-панелей.«Чтобы обеспечить строителей качественным утеплителем, при финансовой поддержке Фонда развития промышленности мы строим в Богдановиче вторую линию завода по производству минплиты. Первая линия работает на европейском оборудовании, вторая, скорее всего, будет на китайском», — отметил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.Также холдинг в настоящее время строит в Сысертском округе третий завод ПСО «Теплит» по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков) мощностью 400 тыс. куб. м в год. Сдать в эксплуатацию его планируют также в 2024 году.Всего в структуру компании «Атомстройкомплекс» входит 11 заводов по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, арматуры и ЖБИ, тротуарной плитки.