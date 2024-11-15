На Богдановичском заводе минераловатных плит запустят новую линию по выпуску утеплителя под маркой «ИЗБА»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Свердловской области в 2025 году будет запущена новая линия по производству ...20.03.2024 На заводе «Известь Сысерти» началась активная фаза реализации нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. На заводе «Известь Сысерти» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») ...22.12.2023 «Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...02.10.2023 Каркасы под новостройки
«Атомстройкомплекс» будет производить в Сысерти сварные каркасы для строительства ...29.09.2023 В Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» запустит производственную линию по сварке каркасов треугольного сечения
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. На территории кластера экопроизводства в Сысертском городском округе будет запущено ...