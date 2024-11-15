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Вчера, 10:12

На Богдановичском заводе минераловатных плит запустят новую линию по выпуску утеплителя под маркой «ИЗБА»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. «Атомстройкомплекс» расширяет производство утеплителя на Богдановичском заводе минераловатных плит, сообщает пресс-служба строительного холдинга.

На Богдановичском заводе минераловатных плит запустят новую линию по выпуску утеплителя под маркой «ИЗБА»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В будущем году на заводе будет запущена новая линия по выпуску эффективного утеплителя под торговой маркой «ИЗБА». На площадке уже завершают устройство основной печи, в январе рабочие начнут шеф-монтаж оборудования.

Сейчас мощность предприятия составляет 40 тыс. т минплиты в год. После запуска второй линии показатель вырастет до 70 тыс. т за год.

Предприятие активно ищет новые рынки сбыта своей продукции, в том числе, в странах ближнего зарубежья. Также ожидается высокий спрос внутри страны. Такая продукция активно применяется при возведении быстровозводимых зданий и ИЖС.

«В ходе модернизации предприятия мы в полной мере реализовали экологический стандарт, принятый на производствах «Атомстройкомплекса»: оборудование новой линии позволит вторично использовать отработанное сырье и минимизировать воздействие на окружающую среду», — подчеркнул заместитель генерального директора ГК «Атомстройкомплекс-Промышленность», управляющий директор Дмитрий Сазонов.
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