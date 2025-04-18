Предприятия «Атомстройкомплекса» вступили в Федерацию индивидуального жилищного строительства

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Заводы стройматериалов «Теплит» и «БЗМП», входящие в структуру холдинга «Атомстройкомплекс», вступили в Федерацию индивидуального жилищного строительства. Накануне «Атомстройкомплекс» организовал производственную экскурсию на свой завод по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче для представителей Федерации ИЖС на Урале, сообщает пресс-служба «Атома».«Рынок ИЖС в Свердловской области активно развивается, а наша продукция пользуется устойчивым спросом. Фасадная вата применяется для наружного утепления загородных домов, а пол, межэтажные и чердачные перекрытия заполняют легкой ватой. Мы пригласили строителей, занимающихся возведением загородных домов, ознакомиться технологией производства утеплителя и задать интересующие вопросы технологам. В свою очередь мы получили эффективную обратную связь по продукту, ответили на вопросы о качестве и экологичности материала. Кстати, когда строители увидели весь производственный процесс своими глазами, многие вопросы отпали сами собой! Именно в этом и заключается ценность таких встреч», — рассказал коммерческий директор Богдановичского завода минераловатных плит (БЗМП) Антон Седько.В прошлом году представители Федерации ИЖС посетили завод «Теплит» и изучили производство газоблоков торговой марки «Твинблок», из которых возводится 75% частных домов в свердловском регионе.Сейчас участники уральского отделения Федерации ИЖС планируют посетить заводы по производству светопрозрачных конструкций, дверей, железобетонных и арматурных изделий, которые также входят в структуру ГК «Атомстройкомплекс» и поставляют свои материалы на большинство строек Екатеринбурга.Отметим, что Федерация ИЖС была организована 4 года назад, сегодня в нее входит порядка 300 компаний. Совместными усилиями они развивают рынок частного домостроения в России. Региональные отделения Федерации есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Уфе, готовятся к открытию представительства в Минеральных Водах, Сочи.