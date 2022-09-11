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Вчера, 13:30

Почему базальтовая вата так популярна в качестве утеплителя

Большинство экспертов строительной отрасли советуют купить утеплитель из базальтовой ваты, если планируется теплоизоляция частного дома. Рассказываем, почему среди всего разнообразия материалов, выбирают этот вариант.

Почему базальтовая вата так популярна в качестве утеплителя

Чем хороша базальтовая вата в эксплуатации

Говоря об утеплителе, в первую очередь рассказывают о его теплоизоляционных свойствах. Не будем нарушать эту традицию, и сразу скажем, что базальтовая вата относится к энергоэффективным материалам. То есть, через утепленные ей конструкции потери тепла минимальны, а в доме можно будет поддерживать комфортную температуру с небольшими затратами на отопление. Обусловлено это особой структурой каменной ваты, которая представляет собой волокна с содержанием воздуха между ними. Последний и выступает в качестве основного теплоизолятора. В статическом состоянии он обладает одной из самых низких теплопроводностей (или имеет максимальный класс сохранения тепла), а значит, максимально эффективно удерживает тепло.

Помимо этого, каменная вата:

— Хорошо поглощает шумы за счет своей волокнистой структуры. Это позволяет одним материалом защитить помещения не только от проникновения холода, но и посторонних звуков.

— Не задерживает влагу. Причем это относится как к самому материалу изготовления, который, по сути, является камнем и по определению не впитывает воду, так и к готовому продукту. Структура каменной ваты паропроницаема, и любая попадающая в нее влага выводится наружу. А чтобы плиты утеплителя не намокали при различных условиях эксплуатации, во время производства их дополнительно обрабатывают специальными водоотталкивающими пропитками.

— Не поддерживает горение. Базальтовые плиты относятся к негорючим материалам.. Благодаря чему их используют, в том числе, в качестве противопожарных рассечек в фасадах многоэтажных зданий.

— Безопасна для окружающей среды и здоровья человека. Это подтверждено экологическими и санитарными сертификатами, а сам утеплитель разрешен для применения даже в детских и медицинских учреждениях.

Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемых к изоляционным материалам для зданий разного назначения. Это делает ее востребованной в самых разных сферах — от бытового применения до промышленного использования.

Но не только пользователи ценят материал. Базальтовые плиты предпочитают использовать и монтажники — за физико-механические характеристики и удобство в работе.

Почему базальтовый утеплитель любят монтажники

Хорошие механические свойства каменной ваты во многом обусловлены особенностями ее производства. В качестве сырья здесь используются расплавленные горные породы, из которых вытягивают короткие жесткие волокна. При формировании полотна их вертикально формуют , что позволяет добиться повышенных механических свойств готовой продукции. Плиты из базальтового волокна обладают:

— Формостабильностью. Они не усаживаются со временем и не сползают в конструкции, выполняя все свои функции до конца срока службы.

— Прочностью. Некоторые виды утеплителя на основе базальта можно использовать под оштукатуривание и стяжку. Они отлично выдерживают распределенные весовые нагрузки.

— Упругостью. Несмотря на жесткость, базальтовая вата остается волокнистым материалом и сохраняет свойственные ему характеристики. Это делает монтаж утеплителя простым и удобным: плиты хорошо встают враспор в каркасных конструкциях и плотно прижимаются к стойкам.

Но есть у базальтовой минваты один небольшой минус: из-за жесткости достаточно сложно обеспечить плотное прилегание плиты к сильно неровной поверхности. Например, бревенчатой стене. В этом случае, лучше использовать более упругий материал — утеплитель на основе кварца.

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