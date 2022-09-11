Почему базальтовая вата так популярна в качестве утеплителя

Большинство экспертов строительной отрасли советуют купить утеплитель из базальтовой ваты
, если планируется теплоизоляция частного дома. Рассказываем, почему среди всего разнообразия материалов, выбирают этот вариант.Чем хороша базальтовая вата в эксплуатации
Говоря об утеплителе, в первую очередь рассказывают о его теплоизоляционных свойствах. Не будем нарушать эту традицию, и сразу скажем, что базальтовая вата относится к энергоэффективным материалам. То есть, через утепленные ей конструкции потери тепла минимальны, а в доме можно будет поддерживать комфортную температуру с небольшими затратами на отопление. Обусловлено это особой структурой каменной ваты, которая представляет собой волокна с содержанием воздуха между ними. Последний и выступает в качестве основного теплоизолятора. В статическом состоянии он обладает одной из самых низких теплопроводностей (или имеет максимальный класс сохранения тепла), а значит, максимально эффективно удерживает тепло.
Помимо этого, каменная вата:
— Хорошо поглощает шумы за счет своей волокнистой структуры. Это позволяет одним материалом защитить помещения не только от проникновения холода, но и посторонних звуков.
— Не задерживает влагу. Причем это относится как к самому материалу изготовления, который, по сути, является камнем и по определению не впитывает воду, так и к готовому продукту. Структура каменной ваты паропроницаема, и любая попадающая в нее влага выводится наружу. А чтобы плиты утеплителя не намокали при различных условиях эксплуатации, во время производства их дополнительно обрабатывают специальными водоотталкивающими пропитками.
— Не поддерживает горение. Базальтовые плиты относятся к негорючим материалам.. Благодаря чему их используют, в том числе, в качестве противопожарных рассечек в фасадах многоэтажных зданий.
— Безопасна для окружающей среды и здоровья человека. Это подтверждено экологическими и санитарными сертификатами, а сам утеплитель разрешен для применения даже в детских и медицинских учреждениях.
Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемых к изоляционным материалам для зданий разного назначения. Это делает ее востребованной в самых разных сферах — от бытового применения до промышленного использования.
Но не только пользователи ценят материал. Базальтовые плиты предпочитают использовать и монтажники — за физико-механические характеристики и удобство в работе.Почему базальтовый утеплитель любят монтажники
Хорошие механические свойства каменной ваты во многом обусловлены особенностями ее производства. В качестве сырья здесь используются расплавленные горные породы, из которых вытягивают короткие жесткие волокна. При формировании полотна их вертикально формуют , что позволяет добиться повышенных механических свойств готовой продукции. Плиты из базальтового волокна обладают:
— Формостабильностью. Они не усаживаются со временем и не сползают в конструкции, выполняя все свои функции до конца срока службы.
— Прочностью. Некоторые виды утеплителя на основе базальта можно использовать под оштукатуривание и стяжку. Они отлично выдерживают распределенные весовые нагрузки.
— Упругостью. Несмотря на жесткость, базальтовая вата остается волокнистым материалом и сохраняет свойственные ему характеристики. Это делает монтаж утеплителя простым и удобным: плиты хорошо встают враспор в каркасных конструкциях и плотно прижимаются к стойкам.
Но есть у базальтовой минваты один небольшой минус: из-за жесткости достаточно сложно обеспечить плотное прилегание плиты к сильно неровной поверхности. Например, бревенчатой стене. В этом случае, лучше использовать более упругий материал — утеплитель на основе кварца.Реклама: рекламодатель ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», https://www.isover.ru/, ИНН 5011020537, ERID: 2VSb5xExtcY