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Замглавы Росприроднадзора оценил эффективность комплексного подхода ММК к природоохранной деятельности

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») с рабочим визитом побывал заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Чернышев. Замглавы ведомства осмотрел производственные комплексы предприятия, ознакомился с природоохранными сооружениями и технологиями, формирующими систему экологической безопасности ММК, сообщает пресс-служба компании.

Замглавы Росприроднадзора оценил эффективность комплексного подхода ММК к природоохранной деятельности
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин представил Владимиру Чернышеву ключевые проекты Магнитки, выполненные в рамках Федерального проекта «Чистый воздух» и направленные на снижение экологической нагрузки.

Первым объектом посещения стал комплекс новой коксовой батареи № 12 (КБ-12), насчитывающий 32 системы аспирации, позволяющих снизить остаточную запыленность до менее 10 мг/м3. Запуск батареи в июле 2024 года и постепенный вывод ее на проектную мощность позволили поэтапно вывести из работы шесть устаревших батарей, сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год и кратно снизить выбросы формальдегида и бензапирена в коксовом цехе.

Владимир Чернышев также посетил кислородно-конвертерный цех ММК, где ознакомился с работой систем аспирации на конвертерах № 2 и № 3 и осмотрел автоматические измерительные системы контроля выбросов, данные с которых к концу 2026 года планируется передавать в Росприроднадзор.

В завершении визита замглавы природоохранного ведомства посетил лабораторию экологического контроля комбината, где ему были продемонстрированы передвижные посты мониторинга, с помощью которых следят за качеством атмосферного воздуха и водными объектами, а так же математическая модель расчета выбросов загрязняющих веществ. Данная модель позволяет прогнозировать и оценивать в on-line режиме качество атмосферного воздуха Магнитогорска, в том числе с учетом трафика городского автотранспорта.
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