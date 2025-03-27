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В городах России с населением до 100 тысяч растет спрос на фрилансеров

УрБК, Москва, 01.08.2025. В небольших городах России растет спрос на фрилансеров, о такой тенденции говорят сводные данные сервиса «Авито услуги» и платформы гибкой занятости SkillStaff, пишут «Ведомости».

Так, спрос в I полугодии 2025 года на специалистов в сферах IT, дизайна и маркетинга год к году увеличился в 2,6 раза в городах с населением до 100 тыс. жителей и более чем в 6 раз в населенных пунктах на 100-250 тыс. человек.

В частности, предприниматели все чаще обращаются за цифровыми услугами, настройкой ChatGPT и других ИИ-решений, при этом без трудоустройства в штат.

Рост интереса к услугам фрилансеров за пределами областных центров объясняется активным развитием малого и среднего бизнеса, который становится движущей силой экономического роста в этих регионах, полагают эксперты.

Также в малых городах часто не хватает узкопрофильных специалистов или их услуги требуются на непостоянной основе. Именно поэтому предприниматели все чаще прибегают к помощи фрилансеров.

Ранее в интервью УрБК директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая рассказала о перспективах рынка труда В Свердловской области. Среди прочего она отметила, что в борьбе с кадровым голодом 36% работодателей считают эффективным использовать гибкие условия труда (удаленная работа, гибкий график, неполная занятость и так далее).
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