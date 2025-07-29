УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:20

Денис Паслер распорядился с 1 сентября начать ремонт трассы Серов — Сосьва — Гари

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер
на заседании регионального правительства распорядился с 1 сентября начать ремонт трассы Серов — Сосьва — Гари, а также подключить субпордрядчиков к реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла на очистных сооружениях в Рефтинском, об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.

Он добавил, что проекты обновления коммунальной инфраструктуры реализуются в 18 муниципалитетах региона. К ним может присоединиться еще один — капитальный ремонт сетей водоснабжения в Камышлове. Для этого уже выделено 55 млн руб., которые появились в результате экономии по итогам заключенных муниципальных контрактов.

Д. Паслер также сообщил, что в Богдановиче в сентябре завершится строительство нового спортивного комплекса «Родина». А в конце года, после оснащения оборудованием, комплекс сможет принять первых посетителей.

Сейчас на объекте ведутся чистовые работы. Это будет современное трехэтажное здание площадью более 4 тыс.тыс. кв. м. По проекту там организовано три спортивных зала для игровых видов спорта, единоборств и общей физической подготовки, а также инвентарные и административные помещения. Вокруг будет благоустроенная территория с парковкой и удобными проездами, также комплекс будет адаптирован для маломобильных горожан.

«На следующей неделе планирую заслушать доклад главы Первоуральска о проведенной модернизации системы водоснабжения в муниципальном округе», — подытожил он.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:56 Движение на 42-м километре ЕКАД открыто по обеим полосам путепровода

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Движение на 42-м километре ЕКАД открыто по обеим полосам путепровода. Работы на ...

29.07.2025 Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...

14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре

Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в сентябре 2025 года. Об этом ...

14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в ...

03.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на повышение качества ЖКУ в нескольких муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительные средства ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18