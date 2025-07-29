Денис Паслер распорядился с 1 сентября начать ремонт трассы Серов — Сосьва — Гари

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Движение на 42-м километре ЕКАД открыто по обеим полосам путепровода. Работы на ...29.07.2025 Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену ...14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре
Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в сентябре 2025 года. Об этом ...14.05.2025 Строительство нового путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган начнут в сентябре
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Логиново начнут в ...03.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на повышение качества ЖКУ в нескольких муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительные средства ...