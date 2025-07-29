Денис Паслер распорядился с 1 сентября начать ремонт трассы Серов — Сосьва — Гари

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

на заседании регионального правительства распорядился с 1 сентября начать ремонт трассы Серов — Сосьва — Гари, а также подключить субпордрядчиков к реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла на очистных сооружениях в Рефтинском, об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале.



Он добавил, что проекты обновления коммунальной инфраструктуры реализуются в 18 муниципалитетах региона. К ним может присоединиться еще один — капитальный ремонт сетей водоснабжения в Камышлове. Для этого уже выделено 55 млн руб., которые появились в результате экономии по итогам заключенных муниципальных контрактов.



Д. Паслер также сообщил, что в Богдановиче в сентябре завершится строительство нового спортивного комплекса «Родина». А в конце года, после оснащения оборудованием, комплекс сможет принять первых посетителей.



Сейчас на объекте ведутся чистовые работы. Это будет современное трехэтажное здание площадью более 4 тыс.тыс. кв. м. По проекту там организовано три спортивных зала для игровых видов спорта, единоборств и общей физической подготовки, а также инвентарные и административные помещения. Вокруг будет благоустроенная территория с парковкой и удобными проездами, также комплекс будет адаптирован для маломобильных горожан.



«На следующей неделе планирую заслушать доклад главы Первоуральска о проведенной модернизации системы водоснабжения в муниципальном округе», — подытожил он.