В Екатеринбурге утвердили еще один эскиз благоустройства части набережной Исети

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге участники Совета по развитию общественных пространств обсудили ...21.06.2023 В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...24.03.2022 В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства набережной Исети между улицами Ткачей и Лыжников
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. В Екатеринбурге жюри подвело итоги конкурса на лучшую концепцию благоустройства ...19.10.2021 В Екатеринбурге стартовал первый этап конкурса на разработку концепции развития набережной реки Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков сегодня в ходе брифинга дал старт ...20.06.2017 Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...