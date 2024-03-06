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Вчера, 17:20

В Екатеринбурге утвердили еще один эскиз благоустройства части набережной Исети

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В Екатеринбурге утвердили еще один эскиз благоустройства части набережной Исети. Участок расположен на отрезке между улицами Павлодарской и Лыжников. Об этом сообщает официальный сайт горадминистрации.

Общая площадь участка составляет 4,5 га, а его длина — 1,4 км. Эскизный проект предполагает обустройство нескольких функциональных зон: для движения пешеходов, отдыха, зрелищ, игр и контакта с водой. Также предусмотрено строительство моста, обустройство спусков к воде, установка урн и скамеек, а также устройство освещения и озеленение пространства.

Проект был утвержден советом по развитию общественных территорий. Он будет реализовываться в несколько этапов, параллельно с застройкой прилегающего пространства.
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