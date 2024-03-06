В Екатеринбурге утвердили еще один эскиз благоустройства части набережной Исети

Материалы по теме

Брусника представила на Совете по развитию общественных пространств в Екатеринбурге концепцию благоустройства набережной реки Исети

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге участники Совета по развитию общественных пространств обсудили ...

В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...

В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства набережной Исети между улицами Ткачей и Лыжников

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. В Екатеринбурге жюри подвело итоги конкурса на лучшую концепцию благоустройства ...

В Екатеринбурге стартовал первый этап конкурса на разработку концепции развития набережной реки Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков сегодня в ходе брифинга дал старт ...

Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...