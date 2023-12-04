В России запретили импорт четырех «опасных» китайских грузовиков

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. С начала текущего года из Китая на Урал поставили более 3 тыс. транспортных средств, ...05.10.2021 За три дня сотрудники госавтоинспекции Екатеринбурга выявили 264 случая нарушения ПДД
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Мероприятие «Безопасная дорога» проходило в Екатеринбурге с 1 по 3 октября. Главная его ...22.05.2018 В России отзывают 11 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
УрБК, Москва, 22.05.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 11 тыс. 003 автомобиля Audi (A4, A5, Q5, Q7). Об этом ...11.04.2018 В Свердловской области суды лишили водительских прав 140 алко- и наркозависимых
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Свердловской области прокуратура обнаружила 140 водителей с подтвержденным диагнозом ...25.07.2017 В Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили 250 неисправных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В Свердловской области с 8 по 21 июля 2017 года сотрудники ГИБДД выявили 1 тыс. 100 ...