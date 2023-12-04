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Вчера, 15:54

В России запретили импорт четырех «опасных» китайских грузовиков

УрБК, Москва, 30.07.2025. Росстандарт запретил импорт и продажу на авторынке России четырех марок грузовых авто из КНР, сообщает РБК.

В числе запрещенных грузовиков и шасси к ним вошли Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.

Как объяснили в Росстандарте, в результате проверки они выявили нарушения, «которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения».

«К таким нарушениям относятся, в частности, несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб», — объяснили в ведомстве.
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