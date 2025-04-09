За три года на российский учет встало чуть более 2 млн новых автомобилей китайских брендов

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...31.03.2025 Доля китайских автобрендов на российском рынке может достигнуть 90%
УрБК, Москва, 31.03.2025. Доля китайских автомобильных брендов в структуре импорта в РФ по итогам 2025 года может ...17.03.2025 Продажи новых китайских автомобилей за два месяца снизились на 17%
УрБК, Москва, 17.03.2025. В России за два месяца 2025 года реализовали 91 тыс. новых китайских автомобилей. По ...07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%
В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. За ...07.02.2024 На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей ...