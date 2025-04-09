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За три года на российский учет встало чуть более 2 млн новых автомобилей китайских брендов

УрБК, Москва, 26.06.2025. С марта 2022 года по май 2025 года на российский учет встало чуть более 2 млн новых автомобилей китайских брендов. Из них 1,8 млн легковых автомобилей, 200 тыс. грузовых и чуть менее 7 тыс. LCV, об этом написал в личном Telegram-канале глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

В легковом сегменте китайских марок топ-5 лидерство по-прежнему удерживает Haval (385,2 тыс. шт.), Chery (355,9 тыс. шт.) , Geely ( 295,2 тыс. шт.), Changan (179,5 тыс. шт.) и Omoda (104,1 тыс. шт)

В сегменте грузовых автомобилей (свыше 3,5 тонн) в топ-5 вошли Sitrak (50,5 тыс. шт.), Shacman (47,5 тыс. шт.), FAW( 33,6 тыс. шт.), HOWO (16,7 тыс. шт.), Dongfeng 15,7 тыс ш

«Кроме этого объема, есть еще некоторое количество автомобилей российских (и белорусского) брендов, в основе которых лежат китайские модели», — сообщил С. Целиков.
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