В Свердловской области выдача кредитных карт в июне сократилась на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в апреле-июне 2025 года снизилось на ...30.06.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае снизилось на 50%
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае 2025 года снизилось на ...20.06.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год снизилось на 54%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в мае снизилось на 53,6% по сравнению с ...17.01.2025 На Южном Урале в декабре выдали 31 тыс. кредитных карт
УрБК, Челябинск, 17.01.2025. Число выданных на Южном Урале кредитных карт в декабре сократилось на 14,2% по сравнению с ...23.10.2024 Жителям Свердловской области в сентябре выдали 53,6 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Свердловской области в сентябре 2024 года было выдано 53,6 тыс. новых кредитных карт. ...