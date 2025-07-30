УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

Число выданных в Свердловской области кредитных карт за месяц выросло на 8%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. Число выданных в Свердловской области кредитных карт в июле выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 35,8 тыс. ед. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в июле 2025 года было выдано 1,11 млн ед. кредитных карт, что на 7,9% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом отношении выдача сократилась на 49,7%. Объем лимитов увеличился на 9,8% в месячном и сократился на 55,6% в годовом отношении, составив 115 млрд руб.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июле 2025 года было выдано в Москве (88,6 тыс. ед., +12,4% за месяц), Московской области (71,6 тыс. ед., +12,1%), Краснодарском крае (50,6 тыс. ед., +5,2%), а также в Санкт-Петербурге (47,6 тыс. ед., +7,9%).

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
