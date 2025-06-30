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Сегодня, 12:02

В Свердловской области выдача кредитных карт в июне сократилась на 5,7%

В Свердловской области выдача кредитных карт в июне сократилась на 5,7% за месяц, составив 33,2 тыс. ед. С таким результатом Средний Урал занял 5 место в рейтинге регионов по выдаче кредитных карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в июне 2025 года было выдано 1,03 млн ед. кредитных карт, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Это самое низкое значение ежемесячной выдачи новых кредитных карт за последний год. В годовом отношении выдача сократилась на 55,2%. Объем лимитов сократился на 5,1% в месячном и 60,5% в годовом отношении и составил 103,3 млрд руб.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2025 года было выдано в Москве (78,7 тыс. ед., -3,8% за месяц). Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Республике Татарстан и Краснодарском крае (по -9,8%).

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе-мае текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,03 - 1,11 млн ед. в месяц. При этом говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью — на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с хорошей кредитной историей и ПДН не более 50%», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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