УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. В Свердловской области выдача кредитных карт в июне сократилась на 5,7% за месяц, ...30.06.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае снизилось на 50%
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-мае 2025 года снизилось на ...20.06.2025 Число выданных на Среднем Урале кредитных карт за год снизилось на 54%
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в мае снизилось на 53,6% по сравнению с ...24.10.2024 Количество выданных на Южном Урале кредитных карт за месяц снизилось на 16%
УрБК, Челябинск, 24.10.2024. В Челябинской области в сентябре 2024 года было выдано 43,5 тыс. новых кредитных карт. По ...23.10.2024 Жителям Свердловской области в сентябре выдали 53,6 тыс. новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. В Свердловской области в сентябре 2024 года было выдано 53,6 тыс. новых кредитных карт. ...