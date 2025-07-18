В России объем продаж легковых автомобилей на прошедшей неделе вырос на 11%

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УрБК, Москва, 23.10.2024. Продажи автомобилей с пробегом в сентябре 2024 года выросли на 3,9% по сравнению с ...