УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

В России объем продаж легковых автомобилей на прошедшей неделе вырос на 11%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Объем продаж легковых автомобилей на прошедшей неделе составил 26 тыс. 931 единицу. Это на 11% больше, чем неделей ранее, сообщил в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат».

Он уточнил, что динамика к аналогичной неделе прошлого года отрицательная, но падение постепенно сокращается (-15%).

В то же время, объем продаж тяжелых грузовых автомобилей (HCV свыше 16 т) продолжил сокращаться (-14%) и составил всего 624 штуку. Динамика по отношению к 30-й неделе прошлого года составила -68%.

Легкие и средние коммерческие автомобили в плюсе к прошлой неделе на 1% и 13% соответственно.

Ранее аналитики агентства сообщали, что в I полугодии 2025 года в России было продано 2 млн 734 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,5%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2025 Продажи подержанных автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 18.07.2025. В России в первом полугодии 2025 года продано 2 млн 734 тыс. подержанных легковых ...

20.06.2025 Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года снизились на 4,3% по сравнению ...

20.05.2025 Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в апреле выросли на 14%

УрБК, Москва, 20.05.2025. По итогам апреля 2025 года в России было реализовано 510 тыс. легковых автомобилей с ...

09.04.2025 В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...

23.10.2024 Рынок подержанных легковых авто в сентябре вырос на 3,9%

УрБК, Москва, 23.10.2024. Продажи автомобилей с пробегом в сентябре 2024 года выросли на 3,9% по сравнению с ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (663)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18