Российский рынок тяжелых грузовиков в августе сократился почти на 60%

УрБК, Москва, 03.09.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь-август 2025 года просели на 23% к ...04.08.2025 Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26%
УрБК, Москва, 04.08.2025. Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с ...06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%
УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...16.09.2010 Объемы продаж тяжелых грузовиков в России за год выросли более чем в 3 раза
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2010. По итогам II квартала 2010 года сегмент тяжелых грузовиков вырос на рекордные 247% — с ...29.09.2009 В августе 2009 года продажи автомобилей иностранных марок в Свердловской области снизились почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2009. Продажи иномарок в Пермском крае и Челябинской области в августе 2009 года снизились ...