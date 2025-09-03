Российский рынок тяжелых грузовиков в августе сократился почти на 60%

УрБК, Москва, 05.09.2025. В августе 2025 года в России было продано на 59,5% меньше крупнотоннажных грузовиков (HCV) месяц к месяцу (3 тыс. 682 штуки). Такую статистику приводит «Автостат». За 8 месяцев 2025 года в России было продано 29,3 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей, на 57,2% меньше, чем в январе-августе 2024-го. Наиболее популярным брендом в сегменте HCV остался КамАЗ, пишет «Автостат». На его долю в августе 2025 года пришлось 31,6% (продано 1 165 машин за месяц). Вторая позиции в рейтинге принадлежит Shacman (584 шт.). На третьей строчке рейтинга расположился SITRAK (383 шт.). В ТОП-5 здесь также вошли HOWO и FAW (285 и 236 реализованных тяжелых грузовиков соответственно). Модельный рейтинг возглавляет китайский тягач SITRAK C7H (его доля в августе составила 10,4%).

