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Власти Екатеринбурга аннулировали разрешение девелопера «Астон История» на спорную стройку в Пионерском поселке

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2025. Мэрия Екатеринбурга официально аннулировала разрешение девелопера «Астон История» на спорную стройку на ул. Советской в Пионерском поселке. Об этом сообщил вице-мэр Рустам Галямов, передает пресс-служба горадминистрации.

На территории, приобретенной застройщиком по льготной цене и без аукциона, предполагалось строительство физкультурно-оздоровительного центра высотой в два этажа. Однако затем компания изменила свои планы и решила возвести на площадке 33-этажный жилой комплекс, против чего выступили жители соседних домов.

По обращению горожан в дело вмешалась прокуратура. В июне прошлого года судом были введены обеспечительные меры, запрещающие строительство. В январе нынешнего года суд удовлетворил иск прокуратуры о признании сделки по приобретению участка незаконной. Это решение в июне устояло в апелляции. Участок будет возвращен в казну города.
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