Власти Екатеринбурга аннулировали разрешение девелопера «Астон История» на спорную стройку в Пионерском поселке

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге компания «Астон. История» приступила к исполнению судебного акта о ...27.06.2024 Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры против девелопера ...21.06.2024 Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...20.10.2023 Власти Екатеринбурга проинспектировали работу специалистов «Атомстройкомплекса» на строительстве школы в Пионерском поселке
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. ...02.08.2022 Власти Екатеринбурга пообещали рассмотреть вопрос о включении участка на улице Баумана в программу комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов во время приема горожан пообещал ...