Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...03.05.2024 В Екатеринбурге на две недели перенесли сроки начала ремонта улицы Советской
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге изменились сроки проведения ремонта на улице Советской. Это связано с ...20.10.2009 Арендованный ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» земельный участок в Кировском районе Екатеринбурга может быть возвращен городу
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска прокуратуры ...08.09.2009 Прокуратура Свердловской области в судебном порядке требует обязать ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» возвратить администрации Екатеринбурга земельный участок общей площадью 2800 кв. м, расположенный в микрорайоне «Пионерский поселок»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2009. Заместитель прокурора Свердловской области обратился в Арбитражный суд Свердловской ...24.04.2009 Арбитражный суд Свердловской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Строительно-монтажное управление «Астон»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. Федеральная налоговая служба в лице Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. ...