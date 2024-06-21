УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры против девелопера «Астон. История» по иску региональной прокуратуры. Об этом говорится в определении суда.

Удовлетворяя ходатайство прокурора, действующего в интересах Свердловской области в лице регионального министерства по управлению государственным имуществом, суд постановил запретить ООО «Специализированный застройщик «Астон.История» осуществлять строительство на спорном земельном участке в Пионерском районе по улице Советской. Решение вступило в силу немедленно.

Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге
Изображение из проектной документации застройщика «Астон. История»

Как уже писал УрБК, поводом для судебного разбирательства стала стройплощадка по адресу улица Советская, 19б. Застройщик первоначально разместил на указанном участке двухэтажный спортивный центр, а после получения участка в аренду изменил назначение земли и начал возводить на ней 33-этажный жилой дом.

Жители окрестных домов выступили против строительства. В итоге в дело вмешалась прокуратура. В судебном иске надзорное ведомство требует разорвать договор аренды земельного участка на улице Советской.

Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание назначено на 31 июля 2024 года.

УрБК будет следить за развитием событий.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.06.2024 Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...

03.05.2024 В Екатеринбурге на две недели перенесли сроки начала ремонта улицы Советской

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге изменились сроки проведения ремонта на улице Советской. Это связано с ...

20.10.2009 Арендованный ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» земельный участок в Кировском районе Екатеринбурга может быть возвращен городу

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска прокуратуры ...

08.09.2009 Прокуратура Свердловской области в судебном порядке требует обязать ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» возвратить администрации Екатеринбурга земельный участок общей площадью 2800 кв. м, расположенный в микрорайоне «Пионерский поселок»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2009. Заместитель прокурора Свердловской области обратился в Арбитражный суд Свердловской ...

24.04.2009 Арбитражный суд Свердловской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Строительно-монтажное управление «Астон»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. Федеральная налоговая служба в лице Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов
Архив новостей
Июнь 2024 (598)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18