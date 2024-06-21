Девелопер «Астон. История» демонтирует оборудование на стройке в Пионерском поселке Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры против девелопера ...21.06.2024 Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...16.09.2010 Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга предостерегла ООО «Транзит-Инвест» от продолжения строительства жилого дома на улице Амундсена
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2010. Прокурором Ленинского района Екатеринбурга в порядке уголовно-процессуального ...12.10.2009 Председатель Правления ЗАО «Строительная компания «Астон» Вячеслав Трапезников: Объемы строительно-монтажных работ в нашей компании упали со 150 млн. рублей в месяц до 25 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2009. «В текущем году в Екатеринбурге не начато ни одного нового объекта жилищного ...24.04.2009 Арбитражный суд Свердловской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Строительно-монтажное управление «Астон»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. Федеральная налоговая служба в лице Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. ...