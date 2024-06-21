УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Девелопер «Астон. История» демонтирует оборудование на стройке в Пионерском поселке Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Екатеринбурге компания «Астон. История» приступила к исполнению судебного акта о запрете строительства дома в Пионерском поселке. В настоящий момент ведутся работы по обеспечению безопасности объекта и демонтажу строительного оборудования на стройплощадке по адресу улица Советская, 19б. Об этом сообщили представители застройщика в официальном заявлении.

Напомним, что определением Арбитражного суда Свердловской области приняты обеспечительные меры о приостановке строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства, расположенном по адресу г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 19б.

Решение принято по ходатайству прокуратуры Свердловской области, которая требует отозвать у компании «Астон. История» договор аренды земельного участка. Поводом для иска стало изменение девелопером параметров возводимого на этой земле здания: вместо первоначального двухэтажного спортивного центра «Астон. История» приступила к строительству 33-этажного жилого дома. Такая точечная застройка вызвала протесты жильцов соседних домов.

«В тоже время, подчеркиваем, что все действия по подготовке к строительству объекта и земельного участка осуществлялись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Выражаем уверенность, что в ходе судебной процедуры будет проведено всестороннее исследование обстоятельств и принято решение о возможности продолжения строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении застройщика.

Судебное разбирательство по данному делу продолжается.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:23 Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры против девелопера ...

21.06.2024 Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...

16.09.2010 Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга предостерегла ООО «Транзит-Инвест» от продолжения строительства жилого дома на улице Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2010. Прокурором Ленинского района Екатеринбурга в порядке уголовно-процессуального ...

12.10.2009 Председатель Правления ЗАО «Строительная компания «Астон» Вячеслав Трапезников: Объемы строительно-монтажных работ в нашей компании упали со 150 млн. рублей в месяц до 25 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2009. «В текущем году в Екатеринбурге не начато ни одного нового объекта жилищного ...

24.04.2009 Арбитражный суд Свердловской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Строительно-монтажное управление «Астон»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. Федеральная налоговая служба в лице Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов
Архив новостей
Июнь 2024 (598)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18