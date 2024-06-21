Девелопер «Астон. История» демонтирует оборудование на стройке в Пионерском поселке Екатеринбурга

Арбитражный суд остановил спорную стройку девелопера «Астон. История» на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском ...

Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга предостерегла ООО «Транзит-Инвест» от продолжения строительства жилого дома на улице Амундсена

Председатель Правления ЗАО «Строительная компания «Астон» Вячеслав Трапезников: Объемы строительно-монтажных работ в нашей компании упали со 150 млн. рублей в месяц до 25 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2009. «В текущем году в Екатеринбурге не начато ни одного нового объекта жилищного ...