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Вчера, 17:23

Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Прокуратура Свердловской области обратилась в региональный Арбитражный суд с иском против девелопера «Астон. История» и регионального министерства по управлению государственным имуществом. Информация об иске размещена на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Поводом для разбирательств стала стройплощадка по адресу улица Советская, 19б. Застройщик планировал построить на ней 33-этажный дом комфорт-класса, однако жители окрестных домов выступили против строительства. В итоге в дело вмешалась прокуратура. В судебном иске надзорное ведомство требует разорвать договор аренды земельного участка на улице Советской.

Иск был подан прокуратурой 14 июня, но в данный момент документ, согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, оставлен без движения до 19 июля.
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