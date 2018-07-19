Свердловская прокуратура подала иск против застройщика «Астон. История» из-за ЖК в Пионерском

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск регионального УФАС, которое требовало ...15.06.2017 Завод УГМК лишился земельного участка в Белоярском городском округе
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2017. В Белоярском городском округе прокуратура через суд добилась возврата в распоряжение ...21.10.2016 Прокуратура уличила МУГИСО в предоставлении земли в аренду без торгов
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Прокуратура выявила нарушения в работе министерства по управлению государственным ...11.04.2012 Прокуратура требует вернуть Росимуществу помещение противорадиационного укрытия, занятое магазином сети «Кировский»
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2012. Заместитель прокурора Свердловской области требует вернуть Росимуществу помещение ...13.02.2012 Прокуратура требует отмены ряда договоров аренды с участием ЗАО «Управляющая компания «Стандарт»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2012. Прокуратура Свердловской области подала в арбитражный суд около 20 исков к департаменту ...