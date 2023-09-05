В Екатеринбурге 26 и 27 июля Музей ИЗО проведет тематический фестиваль камня «Грани»

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В Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге 6 сентября пройдет лекция «Цветной камень как символ: европейское наследие и русский опыт»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...

В Екатеринбурге появится виртуальный проект «Урал и его богатства. Виртуальный музей живописи и камнерезных произведений А. К. Денисова-Уральского»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) ко дню рождения А. К. ...

Екатеринбургский музей ИЗО 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь Искусств»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь ...

В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...

В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского стартовала серия встреч со знатоками уральского камня

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В Екатеринбурге Центр истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского запустил ...