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В Екатеринбурге 26 и 27 июля Музей ИЗО проведет тематический фестиваль камня «Грани»

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. В Екатеринбурге 26 и 27 июля пройдет фестиваль «Грани», посвященный красоте природного камня и его обработке. Организаторами мероприятия выступили Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) и компания «Минерал-Шоу». Двухдневное мероприятие пройдет на стилобате Главного здания ЕМИИ, где будут размещены тематические павильоны: открытый лекторий, зона мастер-классов и выставка-ярмарка, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбурге 26 и 27 июля Музей ИЗО проведет тематический фестиваль камня «Грани»
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Для лектория авторы проекта разработали двухдневную программу, в рамках которой выступят представители музейного сообщества и туристического бизнеса, а также эксперты по геологии и минералогии, художники и ювелиры. На мастер-классах можно будет освоить первичные навыки обработки мягкого камня на станке с инструкторами Центра истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского, а также сделать своими руками сувенир или ювелирное изделие. Ярмарочный павильон представит обширный выбор ювелирных и камнерезных изделий, редкие минералы и коллекционные образцы.

«Фестиваль камня «Грани» станет ежегодным и продолжит развивать идею о том, что камень – это важная составляющая идентичности нашего региона. Ведь, несмотря на значительное количество площадок, которые представляют камнерезное искусство, этого все равно недостаточно, поскольку Урал навсегда связан с историей камнерезного дела, где испокон веков камень был близок и значим для человека», — сообщается в анонсе мероприятия.

Все активности в рамках фестиваля будут проходить по адресу ул. Воеводина, 5 с 11.00 до 20.00 в оба дня. Посетить любые мероприятия можно бесплатно, для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация. Подробно ознакомиться с программой фестиваля можно в группе ЕМИИ в социальной сети «Вконтакте».
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