Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 125-тысячной партии хризантем

Материалы по теме

В Екатеринбург пытались ввезти 650 срезов зараженных цветов из Армении

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...

Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 100-тысячной партии хризантем

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Екатеринбург из Литвы доставили более 100 тыс. срезов хризантем, которые были ...

Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...

В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...

Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...