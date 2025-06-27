Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 125-тысячной партии хризантем

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...05.06.2025 Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 100-тысячной партии хризантем
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Екатеринбург из Литвы доставили более 100 тыс. срезов хризантем, которые были ...09.07.2018 Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...03.05.2018 В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...23.04.2018 Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...