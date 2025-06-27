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Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 125-тысячной партии хризантем

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. В Екатеринбург из Литвы доставили почти 125 тыс. срезов хризантем. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки в 160 образцах были выявлены два вида карантинных вредителей — западный цветочный трипс и белая ржавчина хризантемы. В связи с этим было принято решение об уничтожении зараженной продукции.

Месяцем ранее ведомство предотвратила ввоз в Екатеринбург зараженных западным цветочным трипсом гладиолусов и гербер.
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