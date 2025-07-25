Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 144-тысячной партии роз и хризантем

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2025. В Екатеринбурге автотранспортом доставили около 144 тыс. срезов цветов из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



В ходе проверки в 150 образцах роз из Эквадора и 160 образцах хризантем из Нидерландов был выявлен карантинный вредитель — живое имаго западного цветочного трипса.



Для предотвращения распространения инфекции продукцию было принято уничтожить.