Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 100-тысячной партии хризантем

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...14.03.2025 В Екатеринбурге сожгли зараженные розы из Нидерландов и Кении
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбург автомобильным транспортом из Латвии прибыла крупная партия цветов. Об ...09.07.2018 Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...03.05.2018 В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...23.04.2018 Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...