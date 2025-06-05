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05.06.2025

Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 100-тысячной партии хризантем

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Екатеринбург из Литвы доставили более 100 тыс. срезов хризантем, которые были выращены в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки в 65 образцах был выявлен карантинный объект — белая ржавчина хризантем. В результате собственник принял решение уничтожить зараженную продукцию.

Напомним, что в конце мая в Свердловскую область пытались ввезти 400 срезов зараженных цветов из Эквадора.
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