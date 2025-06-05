Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге зараженные цветы в 100-тысячной партии хризантем

Материалы по теме

В Свердловскую область пытались ввезти 400 срезов зараженных цветов из Эквадора

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...

В Екатеринбурге сожгли зараженные розы из Нидерландов и Кении

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбург автомобильным транспортом из Латвии прибыла крупная партия цветов. Об ...

Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...

В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...

Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...