Официальный курс доллара США вырос до 78,86 руб., евро — до 93,34 руб.

УрБК, Москва, 25.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 41 коп., до 78,86 руб., евро — на 1,55 руб., до 93,34 руб.