Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 55 коп., евро — на 1 руб. 54 коп.

УрБК, Москва, 02.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2024 года. Курс доллара США вырос на 1 руб. 55 коп., до 87,30 руб., евро — на 1 руб. 54 коп., до 93,96 руб.