Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 55 коп., евро — на 1 руб. 54 коп.

УрБК, Москва, 18.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 апреля 2024 года. Курс ...10.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс ...19.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 27 коп.
УрБК, Москва, 19.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2024 года. Курс доллара ...13.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 13.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...26.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2024 года. Курс ...